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İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50 milyon dolar

Hem sağlığa faydası hem de lezzeti nedeniyle popülerliği her geçen gün artan, İngiliz kraliyet ailesinin tercihiyle dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandırdığı taze siyah incirin ihracat yolculuğu 29 Temmuz’da başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:04
İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50 milyon dolar

Hem sağlığa faydası hem de lezzeti nedeniyle popülerliği her geçen gün artan, İngiliz kraliyet ailesinin tercihiyle dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandırdığı taze siyah incirin ihracat yolculuğu 29 Temmuz’da başladı. İncir ihracatında hedef ise 2019 yılında 50 milyon doları aşmak.


Taze siyah incir rekoltesinin ve kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında 39 milyon dolar olan taze siyah incir ihracatının 2019 yılında 50 milyon dolar aşmasını hedeflediklerini kaydetti.


Anadolu topraklarında yetişen nadide meyvelerden biri olan taze siyah incirin katma değeri yüksek ihraç ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Uçak, "Hava kargo sayesinde taze siyah incir daha da katma değerli ihraç edilir hale geldi. Ortalama ihraç fiyatı 2.5 dolar olan taze siyah incirde 3 doları geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Türkiye, 2018 yılında 40 ülkeye 35 milyon dolarlık taze siyah incir ihraç ederken, Almanya, 14 milyon dolarlık taze siyah incir talebiyle listenin birinci basamağında yer buldu. Almanya’yı 3.7 milyon dolarlık tutarla İngiltere ve 3.5 milyon dolarlık taze siyah incir talebi ile Hollanda takip etti.


Taze incir ihracatının 2.4 milyon dolarlık dilimi hava kargo yoluyla yapılırken, Hong Kong 1.8 milyon dolarlık tutarla hava kargo yoluyla taze incir ihracatında açık ara lider ülke oldu.


Taze siyah incir, uzmanlara göre kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltırken ciltteki yaraların çabuk kapanmasını sağlıyor, kansızlığı önlüyor. Enerji kaynağı olan taze siyah incir; astım, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi edici özellikler taşıyor; ayrıca kabızlığı giderirken, kandaki kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:04
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