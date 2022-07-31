31 Temmuz Pazar günü 2022 KPSS gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar bazı soruların cevaplarını arama motorlarında araştırmayla başladı. Peki, İncinsen de incitme sözünü kim söylemiş?

İncinsen de incitme sözünü kim söylemiş? KPSS sorusu 'İncinsen de incitme sözü kime ait'

‘İncinsen de incitme sözü’ Hacı Bektaş-ı Veli'ye aittir. Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme", "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır", "Kendi nefsine ağır geleni başkasına uygulamayın" ifadeleri ile "Eline, diline, beline sahip ol", "Yolumuz ilim, irfan ve insanlık üzerine kurulmuştur" deyimlerinin yanında "Yetmiş iki milleti bir gör" gibi düşünceleri Hacı Bektaş Veli felsefesinin temel ilkelerini oluşturur.