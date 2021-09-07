İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin oynadığı filmler
İncilay Şahin kariyeri | Sinema ve tiyatro oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında vefat etti. Pek çok kişi, İncilay Şahin'in kariyerini oynadığı filmleri araştırmaya başladı. Peki, İncilay Şahin kim neden vefat etti?
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.
İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin oynadığı filmler
İncilay Şahin 29 Ocak 1961'deKayseri'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi alan İncilay Şahin, 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle kariyerine başladı. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu 7 Eylül 2021'de vefat etti.
İncilay Şahin’in rol aldığı bazı yapımlar şöyle:
Çiçek Taksi
Kuzenlerim
Hayat Bilgisi
Çil Horoz
Şifre
Doktorlar
Nakş-ı Dil Sultan
Adını Feriha Koydum
Gülümse Yeter