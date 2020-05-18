İnci kefalinin muhteşem göçü sessiz başladı

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin muhteşem göçü, korona virüs tedbirleri nedeniyle sessiz başladı.

Her yıl av yasağının başladığı 15 Nisan’dan itibaren Van Gölü’ne dökülen akarsulara doğru üremek için göç eden inci kefalinin (Van balığı) göçü görsel bir şölene dönüşüyor. Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayan inci kefali balığı, üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veriyor. Önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefalinin göç yolculuğu bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçisiz kaldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayının gelmesiyle beraber Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin sürüler halinde tatlı sulara doğru göç etmeye başladığını söyledi. Bu sene pandemiden dolayı ekstra bir sene geçirdiklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Kaçak avcılar pandemi olsa da yine kaçak avcılığa devam ediyorlar. Bu sefer balığı tuzlu balık şeklinde depolama yoluna gittiler. İnci kefali 600 bin yıldır bu göçü gerçekleştiriyor ve 600 bin yıl süren bir göç. Bu göçün ileriki yıllarda da devam etmesi için balığı korumamız lazım. Üremek için dereye giren balıkların tekrardan Van Gölü’ne dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Burada aslında korunan sadece balık değil, bölgedeki 15 bin insanın ekmek parası, geçim kaynağı korunuyor. Çünkü Van Gölü’ndeki inci kefali stoğundan 15 bin insan geçimini sağlıyor. Ve bu stoğun devamlılığı üreme dönemindeki akarsudaki yumurtadan çıkacak olan balıklara bağlı. Korumu çalışmalarında emeği geçen Van İl Jandarma Komutanlığı personeline, polis teşkilatına, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne çok çok teşekkür ediyorum” dedi.