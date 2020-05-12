İnci kefalini jandarma koruyor
Van Gölü'nde, akıntının tersine yüzmesiyle meşhur inci kefali için av yasağı sürüyor. Balıkların üreme döneminde jandarma da tedbirlerini artırdı.
Jandarma'nın hem kıyıda hem gölde, gece gündüz nöbet sürüyor. Jandarma ekipleri, av yasağı olan inci kefallerini koruyor.
Nesli tükenme tehdidi altındaki inci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşıyor. Akıntının tersine yüzmesiyle biliniyor.
Bölge halkının ekmek kapısı olan inci kefalini 15 Nisan'dan beri avlamak yasak.
Yılın bu zamanları bu türün üreme zamanı. Jandarma ekipleri gölde kaçak avcılara göz açtırmıyor.
Botla denetim yapan ve sazlık alanda ağ olup olmadığını kontrol eden Asayiş Bot Timi’ne, karadan Çevre Koruma ve İlçe Jandarma timleri de destek veriyor.
İnci kefalini korumak için güvenlik güçlerinin yanı sıra, Vanlılara da büyük görev düşüyor.