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İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3. fabrikasını açtı

İnci Holding ile Japon GS Yuasa firmasının iştiraki İnci GS Yuasa'nın 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği fabrikada yeni nesil akü üretilecek- İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik:- "Fabrikamız tam kapasite devreye alındığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak"- GS Yuasa Başkanı Osamu Murao: - "Türk ortağımız İnci Holding ile 4 yıldır yakın ilişki içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz"

12 Nisan 2019 Cuma 13:11
İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3. fabrikasını açtı

MANİSA (AA) - Manisa'da faaliyet gösteren otomotiv tedarik sanayisi firması İnci GS Yuasa, 120 milyon liralık yatırım yaptığı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İnci Holding ile Japon GS Yuasa firması tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yüksek teknolojiyle donatılan yeni fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla törenle açıldı.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, fabrikanın, sanayi 4.0 altyapısı ile desteklendiğini anımsattı.

Ürettikleri akülerin yüzde 60'ını dünyanın 80 ülkesine ihraç ettiklerini dile getiren Elbirlik, şöyle konuştu:

"Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün olduğu gibi bugün de trendleri yakından takip ederek, ülkemizi dünya liginde temsil edecek. Yeni fabrikamızla yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Fabrikamız tam kapasite devreye alındığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak. Bu tesiste ileri teknoloji 'start stop araç' aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek."

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök de Türkiye ve Japonya'dan iki köklü şirketin ortaklığının dördüncü yılını geride bıraktığını hatırlatarak, hizmete giren fabrikanın da iki ülke arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao ise Türkiye'de yeni bir yatırımı dünyanın hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını anlatarak, "Türk ortağımız İnci Holding ile 4 yıldır yakın ilişki içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile protokol üyeleri, Türk ve Japon ortaklarla açılış kurdelesini kesti.

Fabrikada üretim bantlarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Varank, işçilerle sohbet etti, üretimden çıkan akünün kapağını taktıktan sonra üzerine imzasını attı.






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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:11
  1. 3. akü fabrikası açılışı
  2. İnci akü
  3. inci gs yuasa

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