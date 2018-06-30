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İnce’nin yeni projesi DSP’nin başına geçmek

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun saltanatını pekiştirmek için sırtını yasladığı mezhepçi delegeleri ikna edemeyeceğini anlayan Muharrem İnce’nin yeni bir oluşum kurma ya da DSP’nin başına geçme niyetinde olduğu ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:15
İnce’nin yeni projesi DSP’nin başına geçmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti karşısında hezimet üstüne hezimet yaşayan CHP’yi sarsacak kulis bilgilerine ulaşıldı. 24 Haziran seçimlerinde partisi CHP’den yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce’nin, istifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu’nun ele geçirdiği partisinden umudunu kestiği, yeni bir oluşum kurma ya da DSP’nin başına geçme niyetinde olduğu ortaya çıktı. Seçimlerde aldığı yüzde 30 oy oranına ilişkin “41 sene sonra 30 barajını aşan bir lider” tanımlaması yapan ve yola devam edeceğini vurgulayan İnce’nin yeni yol haritasının detaylarına Akit ulaştı...

DSP İÇİN ‘İNCE’ HESAP

Gazetemiz Akit’in, Muharrem İnce’ye yakın kaynaklardan edindiği kulis bilgisine göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30 oy alan İnce’nin “teşekkür gezisi” adı altında 81 ilde yapacağı temasların yeni oluşum için nabız yoklama amacı taşıyacağı vurgulandı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun saltanatını pekiştirmek için sırtını yasladığı mezhepçi delegeleri ikna edemeyeceğini anlayan Muharrem İnce’nin, yeni bir parti kurma veya DSP’nin başına geçme planları yaptığı kaydedildi.

SOLUN YENİ YÜZÜ

Edinilen kulis bilgilerine göre Muharrem İnce, yeni parti kurup sıfırdan teşkilatlanmaktan ziyade DSP gibi tabanı bulunan bir partinin başına geçerek “Karaoğlan” imajının sürdürücüsü olmayı arzu ediyor. Bülent Ecevit’in CHP’nin dışında siyaset yapmasına rağmen sol kitleleleri birleştirdiği kanısından hareketle yola çıkan İnce’nin, 81 ilde gerçekleştireceği görüşmelerde özellikle bu konuda nabız yoklayacağı bildirildi. İnce’nin, Emine Ülker Tarhan, Mustafa Balbay, Birgül Ayman Güler gibi CHP’nin küskünlerini ve ağır toplarını da yanına alarak “solun yeni yüzü” anlayışıyla hareket edeceği kaydedildi.

CHP’NİN SİCİLİ

24 Haziran seçimleri sürecinde 65 şehirde gerçekleştirdiği 107 mitinge katılanların Muharrem İnce imajından memnun kaldığını ancak CHP antipatisi nedeniyle oy vermediği görüşüne sahip olan İnce ve kurmayları, yüzde 8’lik farkın bu kanının en büyük göstergesi olduğu düşüncesinde. CHP’nin İslam dinine ilişkin sicilinin bozuk olduğu gerekçesiyle özellikle Anadolu’da geniş kitlelere yayılamayacağı, yüzde 50 oranına ise asla ulaşılamayacağı kanaatinde olan İnce, DSP çatısı altında hem sol kitleyi bir araya getirebilmeyi hem de Türkiye’nin her kesiminden oy alabilmeyi hedefliyor.

İLK HEDEF YEREL SEÇİM

Medyaya büyük önem veren Muharrem İnce’nin, yeni yapılanmasının startını basının desteğini alarak vermeyi planladığı bildirildi. Halk TV ve Sözcü gibi gazetelerin desteğini almayı çok isteyen İnce’nin B planının ise yeni bir gazete ve televizyon kanalını hayata geçirmek olduğu ifade edildi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlere kadar teşkilatlanma sürecini tamamlamayı planlayan İnce’nin uzun vadeli planının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı alternatif bir güç olmak ve muhalefet blokunu kendi adı etrafında, tek çatı altında toplamak olduğu aktarıldı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:15
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  4. Halk TV
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YORUM YAZ

  • Yalman GüçYalman Güç1 gün önce
    Bizim Muharrem siyasî CHP tarihinden bu kadar bigane olamaz,Kemal Satır ve arkadarlarının hüsranla biten CUMHURİYETÇİ PARTİ , Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının sonu hüsranla siyaset çöplüğünde biten CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ maceraları.Ayrıca bu zatların CHP içindeki karizması bizim Muharremden kat be kat fazlaydı.Flütfi Karaosmanoğlu,Erkan Mumcu,Mehmet Ağar gibi tosunlarıda hatırdan çıkarmamalıdır.Kılıçdaroğlu heyecenle bu zevatın ayrılmasını bekliyor olmalıdır.
  • hercaihercai1 gün önce
    Cok iyi olur cok! 2 ye degil, 5 e veya 6 ya bolunmeli oylari! 6 Ok gibi!
  • Dsp'nin basina gecsinDsp'nin basina gecsin1 gün önce
    Muharrem dsp'nin basina gecsin. Esad'ci, iran'ci Zerdüşt chp baraj alti kalir. 3 defa secim kazanamayan partilere hazine yardimi yapilmaz' diye de bi kanun ciksin.
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet1 gün önce
    CHP ve türevleri istihale geçirmedikçe daha çok çırpınacaklar çoook.
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