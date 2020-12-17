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Gündem İncelemelerde bulunan Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya hayatını kaybetti
Gündem

İncelemelerde bulunan Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:38:00 -
İncelemelerde bulunan Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Son yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

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