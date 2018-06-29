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İnce son yaptığıyla dalga konusu oldu!

CHP'nin mağlup Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, resmi twitter hesabındaki 'Cumhurbaşkanı Adayı' ibaresini sildi.

29 Haziran 2018 Cuma 15:14
İnce son yaptığıyla dalga konusu oldu!

CHP'nin mağlup Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim yenilgisinin ardınan resmi twitter hesabının bilgi kısmında yer alan ''Cumhurbaşkanı Adayı'' ibaresini sildi. 

İnce'nin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik sonrası, İsmail Metin Temel Paşa hatırlatması yapan sosyal medya kullanıcılarından,  ''Apolet öyle değil, böyle sökülür'' etiketiyle paylaşımlar yağmaya başladı.


 
''APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM'' DEMİŞTİ
 
15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ölüm emrini verdiği ve Afrin'deki terör yuvalarına yönelik gerçekleştirilen Zeydin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa, İnce'nin de hedefindeydi.
 
İnce, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Temel Paşa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamasını hazmedemeyip seçim kampanyası boyunca ''30 Ağustos'ta emekli edeceğiz'' ''Apoletlerini sökeceğiz'' ifadelerini kullandı.
 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:14
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