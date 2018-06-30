'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi merak konusu olmaya devam ediyor. 24 Haziran günü saat 17.00'de YSK'nın önüne gelip açıklama yaptıktan sonra ortadan kaybolan İnce, seçimi kaybettiğini WhatsApp mesajıyla İsmail Küçükkaya'ya duyurmuştu.

Nerede olduğunu Sözcü yazarı Saygı Öztürk dünkü köşesinde yazmış ve İnce'nin Ankara Swiss Otel'de ekibiyle birlikte olduğunu ifade etmişti. Peki sosyal medyada konuşlan tehdit ve kaçırma iddiaları doğru muydu? Tartışmalara katılan Türktiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, tehdit hariç kaçırılma kısmının doğru olduğunu iddia etti. "Bu bir şaka değil, kimseyle de dalga geçmiyorum" diye yazısına başlayan Uğur'a göre İnce, kendi ekibi tarafından otelden alınıp evinin yatak odasına kapatıldı. İşte Uğur'un çok konuşucak o yazısından ilgili bölümü:

"KENDİ EKİBİ KAÇIRDI" İDDİASI

"Tam eline telefonu aldığı sırada, o anda gelen mesajı gördü. FOX televizyonunda Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya idi mesajı gönderen ve “Herkes sizi merak ediyor, bir sürü şayia çıktı, bir şey demeyecek misiniz?” diye soruyordu. Çevredeki herkesin şaşkın bakışları arasında Muharrem İnce, İsmail’e pat diye cevap verdi:

“Adam kazandı, daha ne diyeyim”

Canlı yayında olan İsmail Küçükkaya anında bu mesajı okudu tabii. Otelin süit dairesindeki televizyonda FOX TV açıktı. İsmail’in söyledikleriyle birlikte herkes dondu kaldı. Başkan adayları giderek tehlikeli olmaya başlamıştı. Aman demeye kalmadı Muharrem İnce kafaya o sert içkilerden birini daha dikti ve talimatı verdi:

“Derhal basını arayın, açıklama yapacağım”

O anda garip bir şey oldu. Ekip birbirine baktı, âdeta gözleriyle anlaştılar ve aralarından biri “Tamam abi ama önce eve gidelim de şu sabahki kıyafetinizi değiştirelim” dediler. Bu fikri ailesi de destekledi.



EVE GETİRİLİP YATAK ODASINA SOKULDU

Hep birlikte apar topar çıkıldı ve Muharrem İnce eve getirilip yatak odasına sokuldu.

Kapı üzerine kilitlendi.

İnce’nin yanında ne cep telefonu, ne de ev telefonu vardı. Çünkü alınmıştı. Bir süre bağırıp çağırdıysa da aradan fazla zaman geçmeden uyuyup kaldı.

Ekip de bir açıklamadan yanaydı ama CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden papaz olmanın âlemi yoktu. Biraz daha stratejik davranılması gerekmekteydi.

Evet, kaçırılma hikâyesi doğru ama bu şekilde. Yani Muharrem İnce kendi ekibi tarafından kaçırıldı.

Doğu Perinçek’in deyimiyle HDP’ye oy veren bonzai kullanıcısı CHP’lilerle, İnce’nin tanımıyla “Şizofren CHP’liler” o sıralarda YSK ve CHP

Genel merkezlerinin önünde videolar çekip sosyal medyada kıyameti koparıyorlardı.

“İnce’yi konuşturmuyorlar, kaçırdılar ve susturdular. Tehdit ettiler.”

Tehdit kısmı hariç hepsi doğruydu.

Muharrem İnce kaçırılmış, konuşması engellenmiş ve susturulmuştu.

Kendi ekibi tarafından."