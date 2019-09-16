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İnatçı hıçkırık hastalık belirtisi olabilir

Dahiliye Uzmanı Dr.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
İnatçı hıçkırık hastalık belirtisi olabilir

Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Cömert, her hıçkırığın hafife alınmaması gerektiğini, uzun süre geçmeyen, inatçı hıçkırığın hastalık belirtisi olabileceğine dikkat çekerek araştırılıp tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Fatma Cömert, hıçkırığın kadın ve erkeklerde görünümünün farklı sebepleri olduğuna dikkat çekerek, “Hıçkırık, diyafram kasının aniden ve istemsizce kasılmasıyla oluşur. Genellikle tekrarlayan bir kasılmadır. Genellikle kısa süreli ve zararsızdır. Bebeklerde ve hızlı yemek yiyen kişilerde sık görülür. Hıçkırığın oluşmasına atfedilen çok sayıda neden vardır. Yüzden fazla farklı fizyolojik neden hıçkırığın başlamasına neden olabilir ancak en yaygın olan neden, midenin genişlemesi ve mideyle yemek borusu arasındaki asit hareketleridir. Bu durumlardan birinin ya da her ikisinin birden söz konusu olması durumunda diyaframa bağlı sinirler uyarılır ve hıçkırık ortaya çıkar” dedi.



Mutlaka doktora başvurun


Uzm. Dr. Cömert, hıçkırığa karşı çeşitli yöntemler olduğunu belirterek “Derin nefes alıp vermek. Nefesi tutmak. Bir kağıt torba içine nefes alıp vermek. Boğazda uyarıya neden olabilecek bir küçük kaşık toz şeker yutmak. Limon suyu veya sirke yutmak. Buzlu su içmek gibi yöntemler denenebilir. Fakat uzun süren ve inatçı hale gelen hıçkırıkların altında, sindirim sistemi, metabolik hastalıklar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve merkezi sinir sistemi gibi ciddi hastalıklar yer alabilir. Bu nedenle inatçı hıçkırıkların nedeninin araştırılması gerekmekte ve mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdır. Yapılan bir takım tetkiklerin ardından sonuçlarına göre hastaya doğru tedavi yönteminin en kısa zamanda uygulanması gerekmektedir” diyerek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
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