İnanılmaz keşif haberi! Bakır arıyorlardı, dev altın rezervi bulundu

Bosna Hersek'in kuzeybatısında yapılan çalışmalarda büyük çaplı altın rezervinin bulunduğu belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren Lykos Balkan Metals Genel Müdürü Milos Bosnjakovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Mrkonjic Grad yakınlarındaki Pliva Nehri boyunca altın bulunduğunu aktararak, "inanılmaz seviyede" altın rezervine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Üç farklı konumda 60 metreye varan bir süreklilikte ton başına 27,5 grama varan altın oranına ulaşıldığını bildiren Bosnjakovic, akredite laboratuvarlarda incelenen örneklerin, bölgenin dünyaca ünlü altın rezervlerinin ortalamasını aşan zenginlikte altın oranına sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Bölgedeki jeolog Mladen Stevanovic, çalışmaların aslında bakır ve kobalt için yapıldığını dile getirdi.

Geçen yıldan bu yana bölgede çalışmalar yürüten Lykos firması da araştırmanın erken bir aşaması olmasına rağmen bulunan altın rezervinin Bosna Hersek’in yanı sıra tüm bölgenin en iyilerinden biri olarak kabul edilebileceğini kaydetti.