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Dünya

İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye olmak için koronavirüslü maske kokladılar

ABD'dei bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye olmak için birbirlerine koronavirüslü maske koklattı. Paylaşılan görüntülerde mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:05:00 -
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye olmak için koronavirüslü maske kokladılar

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Normal zamanlarda paylaşmazlar"

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Tahliye edilmeyecekler

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

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