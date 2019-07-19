İnanılmaz bir sebze! İyi gelmediği hastalık yok

Kırmızı pancar suyu en güçlü kan düzelticilerdendir. Özellikle havuç suyu ile yarı yarıya karıştırılıp günde 2 su bardağı içildiğinde alyuvarların sayısını kısa zamanda yükseltmektedir.

Damarlarda biriken mineral kalsiyumu da en iyi şekilde eritme özelliğine sahiptir.

Pancar suyunun kanı arıtma yeteneği vardır. Ayrıca anemi tedavisinde de kullanılması etkili sonuç vermektedir.

Yüksek kan basıncını düşürmede başarılıdır. Kötü kolesterolü düşürdüğü gibi iyi kolesterolü de yükseltmektedir.

Pancar suyunun ihtiva ettiği betasiyanin sayesinde tümör oluşumunu önler, kolon kanseri başta olmak üzere kanser oluşumuna karşı vücudu korur.

En doğal detoks suyu özelliği taşır.

İyi bir potasyum ve çinko kaynağı olması ile saç dökülmesini önler; ayrıca saçların çabuk uzamasına da katkı sağlar. Folik asit içermesi gebelik sürecinde bebek ve anne için faydalıdır.

Kırmızı Pancar Suyu Nasıl Yapılır?

Pancar suyunu tek başına tüketmek yerine havuç ve elma ile kokteyl yapılarak içilmesi tavsiye edilmektedir. Biz de pancar suyu tarifimizi bu yönde vereceğiz.

Malzemeler

2 tane kırmızı pancar

3 tane havuç

2 adet elma

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Meyve sıkacağından sırası ile pancarı, havucu ve elmayı geçirin. Hepsini karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağını da ekleyip için.