İnanılmaz bir sebze! İyi gelmediği hastalık yok
Pancar suyu bordo renkli turptan elde edilir. Sağlık açısından oldukça faydalı bir içecek olan pancar suyunu günlük beslenme planınıza bir bardak olacak şekilde ekleyip tüketebilirsiniz. Pancar suyunun sağlık açısından da bir çok faydası bulunmaktadır. Pancarın mevsimi de hazır gelmişken pancar suyu faydalarından bahsetmekte fayda var. İşte pancar suyunun faydaları...19 Temmuz 2019 Cuma 17:36
Kırmızı pancar suyu en güçlü kan düzelticilerdendir. Özellikle havuç suyu ile yarı yarıya karıştırılıp günde 2 su bardağı içildiğinde alyuvarların sayısını kısa zamanda yükseltmektedir.
Damarlarda biriken mineral kalsiyumu da en iyi şekilde eritme özelliğine sahiptir.
Pancar suyunun kanı arıtma yeteneği vardır. Ayrıca anemi tedavisinde de kullanılması etkili sonuç vermektedir.
Yüksek kan basıncını düşürmede başarılıdır. Kötü kolesterolü düşürdüğü gibi iyi kolesterolü de yükseltmektedir.
Pancar suyunun ihtiva ettiği betasiyanin sayesinde tümör oluşumunu önler, kolon kanseri başta olmak üzere kanser oluşumuna karşı vücudu korur.
En doğal detoks suyu özelliği taşır.
İyi bir potasyum ve çinko kaynağı olması ile saç dökülmesini önler; ayrıca saçların çabuk uzamasına da katkı sağlar. Folik asit içermesi gebelik sürecinde bebek ve anne için faydalıdır.
Kırmızı Pancar Suyu Nasıl Yapılır?
Pancar suyunu tek başına tüketmek yerine havuç ve elma ile kokteyl yapılarak içilmesi tavsiye edilmektedir. Biz de pancar suyu tarifimizi bu yönde vereceğiz.
Malzemeler
- 2 tane kırmızı pancar
- 3 tane havuç
- 2 adet elma
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Meyve sıkacağından sırası ile pancarı, havucu ve elmayı geçirin. Hepsini karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağını da ekleyip için.
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