  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İnanılır gibi değil! Otomobilin üzerine keçi düştü
Yaşam

İnanılır gibi değil! Otomobilin üzerine keçi düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-12 15:48:00 -

Mersin'de hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü.

Mersin'de pazar yerinde hareket halindeki otomobilin üzerine bir evin damından keçi düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor! İstanbul'a yalnızca 3 saat uzaklıkta
Eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor! İstanbul'a yalnızca 3 saat uzaklıkta

Yaşam

Eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor! İstanbul'a yalnızca 3 saat uzaklıkta


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı
Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Yaşam

Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

11 yıl boyunca İtalyanlar ve Polonyalılar yaşadı! Diyarbakır'da bulunan o köy havadan görüntülendi
11 yıl boyunca İtalyanlar ve Polonyalılar yaşadı! Diyarbakır'da bulunan o köy havadan görüntülendi

Yaşam

11 yıl boyunca İtalyanlar ve Polonyalılar yaşadı! Diyarbakır'da bulunan o köy havadan görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23