İnanılır gibi değil! Hamile kadının bebeği karnından dışarı fırladı

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.

KAZANIN ŞİDDETİYLE ANNESİNİN KARNINDAN DIŞARI FIRLADI

Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.