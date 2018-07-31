İnanılır gibi değil! Hamile kadının bebeği karnından dışarı fırladı
Brezilya'da meydana gelen trafik kazasında, hamile kadının karnındaki çocuk çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladı. Kimliği belirlenemeyen anne kurtarılamazken, bebeğin hayatta olduğunu gören kurtarma ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.31 Temmuz 2018 Salı 10:20
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.
KAZANIN ŞİDDETİYLE ANNESİNİN KARNINDAN DIŞARI FIRLADI
Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.
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