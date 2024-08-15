İnanamayacaksınız! Bu haberi sözcü yaptı… İmamoğlu uyuyor İstanbul soyuluyor “İBB’nin park malzemeleri neden Sakarya’da?”

Sözcü Gazetesinin haberine göre bir İBB çalışanı iki ay önce emekli olup İBB’den ayrılırken değeri yüzbinlerce lirayı bulan malzemeleri de beraberinde götürmüş.

İBB’de hiçbir denetimin yapılmadığı anlaşılan haberde Muzaffer G. İsimli şahısın emekli olduktan sonra binlerce İstanbullunun faydalandığı kent ormanına getirdiği kamyona, değeri yüzbinlerce lirayı bulan bank, şemsiye, soba gibi malzemeleri yüklediği anlatıldı. Sözcü gazetesinin haberi özetle şöyle;

İBB'NİN EŞYALARINI EVİN DEPOSUNA TAŞIDI

20 milyon İstanbullunun vergisiyle alınıp, halkın kullanması gereken ürünleri Muzaffer G., Sakarya Pamukova’da bulunan arsasına yaptırdığı evin deposuna taşıdı.

MALZEMELERI SÖZCÜ BULDU

Dört oda dolusu malzemeyle kendi evinin inşaatını da tamamlayan Muzaffer G.’nin yaptıklarından İBB’nin haberi yok.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖNCE REDDETTİ, SONRA ‘ÇÜRÜK MALZEMELER’ DEDİ

Sözcü’nün ulaştığı eski İBB çalışanı Muzaffer G., önce malzemeleri almadığını söylese de görüntülerin olduğunu öğrenince, “Çürük malzemeleri aldım” yanıtını verdi.

Fakat görüntülerdeki malzemelerin çürük olmadığı, Muzaffer G.’nin bahçesinde bile İBB’nin bankını kullandığı görülüyor.

İBB’NIN HANGİ ADIMI ATACAĞI BİLİNMİYOR

İBB yetkilileri, İstanbullulara ait malzemelerin Sakarya’da özel bir mülkte bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken malzemelerin geri alınması için atacağı adım bilinmiyor.

Bu haberde sadece bir kişinin yaptığı İmamoğlu ve İBB yetkililerini uyutarak İstanbul’un soyulduğu anlatılıyor. Acaba İBB’de Muzaffer G. Gibi kaç kişi daha var ve İmamoğlu’nu uyutarak kaç kişi daha İstanbul’u soydu bilinmiyor.

(Sözcü gazetesinin manşeti)