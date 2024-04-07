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Spor

İnadıyla koca takımı ne hale getirdi! Yatacak yerin yok Ali Koç! Takımı sahadan çekti...

Yeniakit Publisher
2024-04-07 21:47:00 -
İnadıyla koca takımı ne hale getirdi! Yatacak yerin yok Ali Koç! Takımı sahadan çekti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sahaya U-19 takımı oyuncuları ile çıkan sarı-lacivertli kulüp flaş bir karara imza atarak sahadan çekildi. İşte son dakika Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sahaya U-19 takımı oyuncuları ile çıkan sarı-lacivertli kulüp flaş bir karara imza atarak sahadan çekildi. İşte son dakika Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı haberinin tüm detayları...

2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

U-19 takımı ile sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip maça şu kadro ile çıktı: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise şu 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GÖLE'YE GÖREV VERİLDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

U-19 takımının forma giyeceği Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini İsmail Kartal'ın yerine Murat Zeki Göle üstlendi.

FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın başlamasından 50 saniye sonra Mauro Icardi, Fenerbahçe ağlarını sarstı. Golün santrası yapılmadan sarı-lacivertli takım sahadan çekildi.
Son dakika haberi: Süper Kupa'da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika haberi: Süper Kupa'da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

Mücadeleden sonra kulüp televizyonuna çıkan Fenerbahçe başkanı Ali Y. Koç, takımın ligden çekilmesini oylamak için olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı.

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Yorumlar

Bekir

Koskoca feneri rezil kepaze etti ali

Sahi

Fener doğrusunu yaptı.ne yani trabzonda olanlar ve verilen ceza doğru mu idi.fenerliler trabzonda canını zor kurtardı yahu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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