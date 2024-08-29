  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İmzayı attı formayı giydi! Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu
Spor

İmzayı attı formayı giydi! Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 10:25:00 -
İmzayı attı formayı giydi! Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu

Milli futbolcu Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan ayrıldı bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a transfer oldu.

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu...

Transfer döneminin başında adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a imza attı.

Dortmund, milli oyuncunun bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralandığını duyurdu.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.

Bir devrin sonu! Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı
Bir devrin sonu! Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Spor

Bir devrin sonu! Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında
Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

Gündem

Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

Galatasaray resmen iflas etti! Bu futbol ülke puanını da karıştırdı: Büyük rezillik…
Galatasaray resmen iflas etti! Bu futbol ülke puanını da karıştırdı: Büyük rezillik…

Spor

Galatasaray resmen iflas etti! Bu futbol ülke puanını da karıştırdı: Büyük rezillik…

Bunları takıma alan yaşadı! Sezon sonu serbest kalacak en iyi 10 futbolcu
Bunları takıma alan yaşadı! Sezon sonu serbest kalacak en iyi 10 futbolcu

Spor

Bunları takıma alan yaşadı! Sezon sonu serbest kalacak en iyi 10 futbolcu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23