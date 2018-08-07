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İmzalarını geri çeken 2 CHP'li vekil konuştu!

CHP'de olağanüstü kurultay için imzalarını geri çeken 31 kişiden üçünün Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım olduğu anlaşıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 17:27
İmzalarını geri çeken 2 CHP'li vekil konuştu!

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre CHP'de kurultay için imza verdikten sonra geri çeken vekiller partinin yerel seçim öncesi zarar görmesini istemediklerini ifade etti.

"SEÇİMLERE ODAKLANMAMIZ GEREKİR"

Bursa Milletvekili Erkan Aydın yaptığı açıklamada, "Tabanda, örgütte ve halkta değişim talebi oluştu. Biz de kayıtsız kalamadık. Daha sonra iki taraf süreci çok kötü yönetti; genel merkez de, Muharrem İnce de. Bu tartışmanın yerel seçim öncesi bizi daha kötü noktaya götüreceğini gördüm. Seçimlere odaklanmamız gerekirken, birbirimizi yıpratmakla geçiriyoruz vakti. Sadece genel başkan değişmesiyle iktidar olacağımız yok. Olacaksa; tüzük ve program kurultayı, siyaset yapış ve halka dokunuş tarzımız...

"YARA KANGRENE DÖNÜŞTÜ"

Belki bir haftalık kurultay yapmalıyız. Bunu yerel seçim öncesi yapmanın, kim kazanırsa kazansın, zarar vereceğini gördüm. Tartışmanın bizi erittiğini hissettim. Ailede dört kişi farklı fikirde oluyor ama aile dağılıyor mu? Aile olmaya devam ediyor. Bunları başaramayacakmışız gibi hissettim. Bursa’da bile kamplaşmalar oldu. Yara aldık.

Yaranın kangrene dönüşmesini doğru bulmadığım için kurultayın yerel seçimden sonraya alınmasını istedim. Ama sadece genel başkanlık seçimi değil... Programımız eski, bir Allahın kulu açıp okumuyor. Tüzüğümüzde bir sürü madde var, kimse memnun değil. Siyaset tarzımız çok sıkıntılı. Halka ulaşmada sorunlarımız var. Çıksın herkes fikrini söylesin. Genel başkan değişirse o zaman değişsin."

"KURULTAYIN YAPILMASININ PARTİYİ BÖLECEĞİ ENDİŞESİNİ HİSSETTİK"

Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şu açıklamalarda bulundu, "İşin gerçeği üzerimizde yoğun bir baskı vardı. “Değişim şart, görmüyor musunuz, kendinizi mi düşünüyorsunuz, keşke oy vermeseydik” gibi telefonlar geliyordu. Muharrem İnce ile ne telefonda, ne TBMM’de görüştük. İmza verdiğimizi bilmiyordu. Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile geçen pazar günü TBMM’de basın açıklaması yapmaya karar verdik. Şunu söyleyecektik: “Kurultaydan korkmayalım, elbirliğiyle kurultaya gidelim.” Açıklamadan bir gece önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verelim, öyle açıklama yapalım, nezaketsizlik olmasın dedik. Akşam Kılıçdaroğlu’na düşüncelerimizi söyledik.

Kılıçdaroğlu’nun yöneliminin de partiye genel başkan yetiştirmek olduğunu, değişimden çekinmediğini hissettik. Ancak kurultayın yapılmasının partiyi böleceği endişesini hissettik. “Parti bizim partimiz” diyerek, yerel seçime hazırlanmamız gerektiğini düşünüp hem basın açıklamamızdan vazgeçtik, hem imzayı geri çektik. Şahsi ikbalimizi düşünseydik imzamızı çekmezdik."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:27
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. Erkan Aydın
  4. Çetin Arık
  5. Özkan Yalım
  6. CHP
  7. CHP Milletvekilleri
  8. imzalarını çektiler
  9. ilk kez konuşular
  10. kurultay krizi

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  • MİLLİMİLLİ1 sa önce
    başkanızdaçarkcı sizde elbet çarkcı olcanız vay bumemleketin haline hükümet neyle uğraşıyo chp neyle uğraşıyo bide memleketi bunlara teslim edecen bunlara10 koyun teslim etmem
  • İhaleciİhaleci56 dk önce
    İhalelere odaklanmamız gerekir
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