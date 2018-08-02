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İmzaların teslim edilmesi sonrası İnce'den ilk açıklama

Suların durulmadığı CHP'de muhalifler, kurultay için topladığı imzayı genel merkeze sundu. İmzaların teslimi sonrası Muharrem İnce, sosyal medyadan açıklama yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:04
İmzaların teslim edilmesi sonrası İnce'den ilk açıklama

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar teslim edildi. İmzaların teslim edilmesinden sonraMuharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

'DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR'

İnce yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." ifadelerini kullandı.

incee

İMZA SAYISI 630

CHP PM üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada, "Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Bizim imza sayımız 630' dedi. Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:04
  1. Muharrem İnce
  2. Olağanüstü Kurultay
  3. chp

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