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Teknoloji

İmzalar atıldı! Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen müthiş teknoloji

Kriptolu telsiz haberleşme ağı, yeni imkanlarla geliştirilmeye devam ediliyor. Geniş bant sayesinde artık polisler telsizden video çekip merkeze geçebilecek, parmak izi gönderme ve yüz tanıma bilgilerini de aktarabilecek.

2020-04-24 08:49:00 -
İmzalar atıldı! Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen müthiş teknoloji

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kriptolu telsiz haberleşme ağı, yeni millî teknolojiler eklenerek genişliyor. ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmeye göre, bugüne kadar 22 ilde kurulumu tamamlanan ve iki ilde de kurulumu süren kriptolu sayısal telsiz haberleşme ağına yeni teknolojiler eklendi. Artık telsiz üzerinden görüşmeler, bireysel ya da grup moduyla kriptolu bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Tamamen yerli imkânlarla geliştirilecek sistem; yerli kriptolu, kesintisiz kaliteli haberleşme, geniş bant video aktarımı, konum bilgileri paylaşabilme gibi özelliklere de sahip olacak.

Projedeki yeniliklerle ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi: Emniyet Genel Müdürlüğünün kriptolu sayısal telsiz haberleşme ağını da yeni teknolojiler ekleyerek genişletiyoruz. Eski kullanılan telsiz sistemi sadece ses haberleşmesini içeren dar band sistemdi. Bu ses haberleşmesi de analog ve kriptosuzdu. Biz yeni sistemde ses haberleşmesini sayısal ve kriptolu hâle getiriyoruz. Ayrıca ilk defa bir şehrimizde geniş band sistemine geçiyoruz. Geniş band ile millî kriptolu olarak video aktarımı, fotoğraf gönderme, konum bilgileri paylaşabilme, kriptolu bireysel ve grup modunda çalışacak mesajlaşma uygulamaları yapılacak. Yine, parmak izi gönderme, yüz tanıma bilgilerini aktarmak gibi emniyetin yetenekleri bu geniş band sistemde aktarılabilecek.

ULAK Projesi kapsamında geliştirilen baz istasyonları ve çekirdek şebeke bu sistemde kullanılacak. Proje kapsamında 8 bin 200 adet DMR el terminali (Telsiz), bin adet hibrit (DMR+LTE) el terminali, 2 bin 600 adet araç terminali, 440 adet sabit merkez terminali ve 90 adet tekrarlayıcı merkez tedarik edilecek.

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Yorumlar

filan falan

yeni milli olabilir ama sistem olarak senelerdir var. vatana millete hayırlı olsun.
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