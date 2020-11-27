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Dünya İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar
Dünya

İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar

Rus medyası, Cezayir’in Moskova ile 14 adet Su-57 av bombardıman uçağı için tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu alımla birlikte Cezayir Hava Kuvvetleri'nin envanterine önceki anlaşmalarla birlikte toplamda 42 adet Sukhoi savaş uçağı girmiş olacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:23:00 -
İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar

Sputnik, Su-57 için Cezayir’in Rusya ile 2020’nin başından beri aktif görüşmelerde bulunduğunu ve siparişin 24 adet savaş uçağına çıkarılabileceğinin gündeme geldiğini belirtti.

Cezayir’in Rusya’dan uçak satın alma kararı, ABD’nin Cezayir’in rakibi ve komşusu Fas’a 25 adet F-16C / D Blok 72 uçağını satma kararının sonucu olarak geldiği düşünülüyor. Fas ve Cezayir arasındaki ilişkiler, Batı Sahra meselesi dahil çeşitli siyasi sorunlar nedeniyle gergin durumda.

İki Kuzey Afrika ülkesi arasındaki gerilimli ilişki, ABD ve Rusya’nın bölgeye silah satışını körüklüyor. Cezayir Silahlı Kuvvetleri, askeri ekipman ve teçhizatının %67’sini Rus endüstrisinden temin ediyor.

Forbes dergisine göre Fas, 2019’da ABD silahlarının Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük müşterisi oldu. Vaşington geçen yıl Fas ile 10,3 milyar Amerikan Doları değerinde silah anlaşması yapmayı kabul etti.

Öte yandan Amerikan merkezli National Interest, Su-57’nin ihracata hazır olmadığını, çünkü savaş uçağının gelişiminin, finansman eksikliği ve Rusya’nın Hindistan ile ortak geliştirme ve üretim anlaşmasının sekteye uğraması nedeniyle yavaşladığını ileri sürdü. Su-57’nin, 24 Aralık’ta test uçuşu sırasında düştüğü biliniyor.

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