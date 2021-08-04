İMÜ öğretim elemanı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre 23 öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre akademik kadrolara başvurular 04.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Prof. ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların hazırladıkları belgeleriyle birlikte müracaatlarını Üniversite Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekiyor. İlanda, Doktor Öğretim üyesi adaylarının ise başvurularını Üniversitenin ilgili Fakültesine şahsen yapmaları isteniyor.
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