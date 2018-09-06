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İMSAD ihracat miktar endeksi arttı

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Temmuz 2018 sonuçlarını açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:25
İMSAD ihracat miktar endeksi arttı

Açıklanan endekse göre, miktar olarak 3,08 milyon tonla yılın en yüksek ikinci aylık ihracatının yaşandığı Temmuz ayında, ihracat değer olarak 1,76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ‘İhracat Miktar Endeksi’ bir önceki aya göre geriledi ama geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 23,9 artış gösterdi. ‘İhracat Değer Endeksi’ ise bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 32,7 arttı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:25
  1. Türkiye İMSAD
  2. İhracat Değer Endeksi

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