Imran Khan: Ümmet için büyük kayıp!
Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, Mahmud Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihaline ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.
Yeniakit.com.tr
Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, yüzbinlerin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan Mahmud Efendi Hazretleri için bir taziye mesajı yayımladı.
"Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatını üzülerek öğrendim." diyen Khan, şunları söyledi:
İslam'ı ve Sünnet'i zorlu bir zamanda yeniden canlandırdı, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana ilham verdi. Ümmet için büyük bir kayıp.