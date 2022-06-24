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Gündem Imran Khan: Ümmet için büyük kayıp!
Gündem

Imran Khan: Ümmet için büyük kayıp!

Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, Mahmud Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihaline ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 23:51:00 - 2022-06-25 00:42:57
Imran Khan: Ümmet için büyük kayıp!

 Yeniakit.com.tr 

Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, yüzbinlerin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan Mahmud Efendi Hazretleri için bir taziye mesajı yayımladı.

"Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatını üzülerek öğrendim." diyen Khan, şunları söyledi:

İslam'ı ve Sünnet'i zorlu bir zamanda yeniden canlandırdı, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana ilham verdi. Ümmet için büyük bir kayıp.

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Yorumlar

Sivaslı

zeytin diye yazan. Elif harfini görsen mertek sanırsın sen kim evliyayi yargılamak kim. kimseye dil uzatma o dilin kökünden kopar anliyamazsin sigir

muaviye

zeytin isimli şahıs sen ismini domuz tak daha çok yakışır ALLAH celle celalühünün evliyalarınada saldırmayı bırak
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