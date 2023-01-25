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Dünya İmran Han'ı gözaltına alacaklardı! Pakistan halkı sokağa indi
Dünya

İmran Han'ı gözaltına alacaklardı! Pakistan halkı sokağa indi

Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nin (PTI) eski Başbakan İmran Han’ın gözaltına alınabileceğini iddia etmesinin ardından yüzlerce kişi Han’ın Lahor’daki evinin çevresine toplandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 07:38:00 -
İmran Han'ı gözaltına alacaklardı! Pakistan halkı sokağa indi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap emniyetinin üst düzey toplantı yapmasının ardından PTI, Twitter’dan Han’ın gözaltına alınabileceğini öne sürdü.

PTI’nın açıklamasının ardından yüzlerce kişi Han’a yönelik olası gözaltıyı engellemek için eski Başbakanın Lahor’da Zaman Park’ta bulunan evinin çevresine toplandı.

Koalisyon hükümeti karşıtı slogan atan göstericiler, İmran Han’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde Han’ın Lahor’daki konutunun çevresinde yüzlerce kişinin ellerinde Pakistan bayrakları ve Han'a destek mesajı içeren pankartlarla beklediği görüldü.

Öte yandan, Han'ın partisinden üst düzey isimler de konutun çevresine ulaştı.

"The Namal" sitesindeki haberde, Pencap polisinin İmran Han'a yönelik bir gözaltı yapılmayacağını açıkladığı belirtildi.

Federal İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Londra'da dün yaptığı açıklamada, Han'ın 25 Mayıs 2022'de gözaltına alınması gerektiğini söylemiş ancak kabinenin buna izin vermediğini belirtmişti.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. 

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