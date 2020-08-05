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Dünya

İmran Han'dan tarihe geçecek hamle! İşte yeni Pakistan haritası

Cammu ve Keşmir'i Pakistan sınırları içinde gösteren yeni bir harita açıklayan Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olacağını iddia ederek, bu haritanın da buna yönelik ilk adım olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 01:57:00 - 2020-08-05 01:58:12
İmran Han'dan tarihe geçecek hamle! İşte yeni Pakistan haritası

Ülke basınındaki habere göre Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının 1. yılının arifesinde açıkladığı haritada, bölgeyi kendi toprakları olarak gösterdi.

Başbakan Han'ın paylaştığı yeni haritada, bölge, "yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir" olarak yer aldı.

Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi bir gün olduğu belirtti.

Hindistan tepki gösterdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, yeni Cammu Keşmir haritasıyla asılsız iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu adımı "siyasi saçmalık tatbikatı" olarak değerlendirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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