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Dünya İmran Han'dan Hz. Peygamber'e hakaretin suç sayılması için Batı'yı boykot çağrısı
Dünya

İmran Han'dan Hz. Peygamber'e hakaretin suç sayılması için Batı'yı boykot çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri, Hz. Peygamber’e hakaretin önlenmesi ve yasal bir suç olarak görülmesi amacıyla Batı hükümetlerine karşı ticari boykot kampanyası başlatma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:50:00 - 2021-04-30 05:54:24
İmran Han'dan Hz. Peygamber'e hakaretin suç sayılması için Batı'yı boykot çağrısı

New York Post gazetesinin paylaştığı habere göre İmran Han, "Benim gördüğüm çare, tüm Müslüman devlet başkanlarının omuz omuza olduğu güveniyle birlikte Avrupa, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in tıpkı Yahudilerin duygularını incitmeye son verilmesi için aldığı karar gibi 1 buçuk milyar Müslüman için de aynı kararın alınmasıdır” dedi.

Batı ülkelerini boykot çağrısı

Başbakan Han, hafta başında yaptığı açıklamada, "Bu meseleden niçin incindiğimizi açıklamaya ihtiyaç var, zira bu hakaretler ifade özgürlüğünün adı oluyor…" demişti.

Han, İslam ülkelerini bu konuda el ele verip değişiklik talep etmeye ve hareket edilmekte ısrar edilirse bunun karşılığının olacağını, Batılı ülkelere karşı "ticari boykot başlatacaklarını ve mallarını satın almayacaklarını" ilan etmeye çağırdı.

Han, Batılı ülkelerin Musevilere karşı 'Holokost' konusunda gösterdikleri aşağılama veya sorgulama hassasiyetini Müslümanlar için de göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Fransa'ya karşı kampanya

Öte yandan Al Jazeera'nin haberine göre "Tahrik-i Lebbeyk Pakistan" (TLP) Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hz. Peygamber'e hakaret eden karikatürlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

TLP partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl 16 Kasım'da ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

Anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisinin 2-3 ay içinde ülkeden gönderileceği, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceğine dair maddelere yer verildiği öne sürülmüştü. Kaynak: İmran Han'dan Hz. Peygamber'e hakaretin suç sayılması için Batı'yı boykot çağrısı

 

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