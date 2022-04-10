Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu aldı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düştü.

İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı.

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Peki, İmran Han kimdir kariyeri?

İmran Han kimdir? İmran Han görevinden alındı mı?

İmran Han 5 Ekim 1952'de dünyaya geldi. Eski bir kriket oyuncusu olan Han, spor kariyerinin ardından politikaya atıldı.

İmran Han,1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.