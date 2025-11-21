  • İSTANBUL
Gündem İMRALI MUAMMASI! Öcalan'la Görüşme Bugün Oylanıyor, Son Söz Erdoğan'ın
Gündem

İMRALI MUAMMASI! Öcalan'la Görüşme Bugün Oylanıyor, Son Söz Erdoğan'ın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İMRALI MUAMMASI! Öcalan'la Görüşme Bugün Oylanıyor, Son Söz Erdoğan'ın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) siyaset gündemi, bugün kritik bir oylamaya kilitlenmiş durumda. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, öğlen saat 14.00'te yapacağı toplantıda, İmralı Adası'nda bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapılması teklifini masaya yatırarak oylayacak.

AK Parti'den Yeşil Işık: "Olumlu Oy Kullanacağız"

Komisyon toplantısı öncesinde partilerde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, AK Parti'den görüşmeye açık destek geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon üyeleriyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, İmralı'ya gidilmesine "sıcak baktıklarını" ve oylamada "olumlu oy" kullanacaklarını kesin bir dille belirtti.

 

 

Görüşecek İsim Listesi Erdoğan'a Sunulacak

AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, İmralı'ya gidecek heyette yer alması muhtemel isimlerden oluşan alternatifli bir liste hazırlanarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Görüşmeyi gerçekleştirecek nihai isme Erdoğan karar verecek.

 

 

MHP ve DEM Parti Desteği:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, komisyonun bu kararı salt çoğunlukla alabileceğini belirtmesi ve DEM Parti'den gelen destek mesajları, görüşme kararının çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

 

 

CHP'nin Kararı Bekleniyor:

Başından beri tavrını netleştirmeyen ana muhalefet partisi CHP'nin oylamadaki tutumu bugün netleşecek.

 

 

Önemli Kısıtlamalar:

Aralık ayının başında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye dair kamuoyuna hiçbir görüntü, fotoğraf veya ses kaydı paylaşılmayacak. Görüşme hakkında sadece resmi makamlarca açıklama yapılmasına izin verileceği bildirildi.

Vatandaş

Nereden nereye, montaj videolarla oy istendi, Ankara'da şu sayaclarini teroristler okuyacakti, CHPKK diye haberler yaptınız, CHP kandilden imralidan emir aliyordu. Ne çabuk unuttunuz bunları. Şimdi geldigimzi noktaya baktın. MHP ve DEM aynı çizgide. Hani İstanbul'da CHP DEMleniyordu. Ne çabuk unutuldu bunlar. Evet Yeniakit yüreğin varsa o haberleri tekrar ver.

Vay vay

Vay be, terörist başı ile görüşmek için meclisteki komisyon oylama yapacak..
