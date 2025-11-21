İMRALI MUAMMASI! Öcalan'la Görüşme Bugün Oylanıyor, Son Söz Erdoğan'ın

AK Parti'den Yeşil Işık: "Olumlu Oy Kullanacağız"

Komisyon toplantısı öncesinde partilerde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, AK Parti'den görüşmeye açık destek geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon üyeleriyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, İmralı'ya gidilmesine "sıcak baktıklarını" ve oylamada "olumlu oy" kullanacaklarını kesin bir dille belirtti.

Görüşecek İsim Listesi Erdoğan'a Sunulacak

AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, İmralı'ya gidecek heyette yer alması muhtemel isimlerden oluşan alternatifli bir liste hazırlanarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Görüşmeyi gerçekleştirecek nihai isme Erdoğan karar verecek.

MHP ve DEM Parti Desteği:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, komisyonun bu kararı salt çoğunlukla alabileceğini belirtmesi ve DEM Parti'den gelen destek mesajları, görüşme kararının çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

CHP'nin Kararı Bekleniyor:

Başından beri tavrını netleştirmeyen ana muhalefet partisi CHP'nin oylamadaki tutumu bugün netleşecek.

Önemli Kısıtlamalar:

Aralık ayının başında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye dair kamuoyuna hiçbir görüntü, fotoğraf veya ses kaydı paylaşılmayacak. Görüşme hakkında sadece resmi makamlarca açıklama yapılmasına izin verileceği bildirildi.