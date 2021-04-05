İMH Sancaktepe şubesinden gençlere dijital gelişim kursu

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi’ne bağlı olarak hizmet veren, İnsan ve Medeniyet Hareketi Sancaktepe şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri' kapsamında çeşitli kurslar açtığını duyurdu.

'Pandemi koşullarına uyarak yüz yüze eğitim veriyoruz'

Açılan kurslara yönelik bilgilendirmede bulunan İnsan ve Medeniyet Hareketi Sancaktepe Derneği Başkanı Cüneyt Tığlı, "15 ile 29 yaş aralıklı gençlerimiz için grafik tasarım, fotoğrafçılık, kısa film ve kurgu kursları veriyoruz. Projemize 50’ye yakın gencimizle devam ediyoruz. Eğitimlerimizi, pandemi koşullarına uyarak yüz yüze yapıyoruz. Gençlerimizi bizlere sosyal mecralar, internet üzerinden ve Samandıra merkezdeki ilçe binamıza müracaat edebilir." dedi.

'Her kesime hitap eden çalışmalar yürütüyoruz'

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin diğer çalışmalarına da değinen Başkan Tığlı, "İMH Sancaktepe şubemiz, 6 yıl önce 2015 yılında açılmıştır. 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap eden maddi manevi çalışmalar yapmaktayız. Birinci sınıftan itibaren ilkokul çocukları için ev okulu çalışmaları, ortaokul ve lise halkaları, üniversiteliler için fikir halkaları, hanımlar için ilmihal, Kur’an dersleri yanında hat sanatı, yemek kursu, dikiş nakış gibi kurslar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin manevi gelişimine destek

Başkan Cüneyt Tığlı, 15-29 yaş arası gençler için açılan dijital kursları, 'medya okulu' olarak nitelendirdiklerini belirtirken, ilmi çalışmaların yanında, gençlerin manevi gelişimen katkı sunmak amacıyla; kuş evi asmak, sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak, yaşlılara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtmak gibi gönüllülük esaslı çalışmalara da yer verdiklerini söyledi.