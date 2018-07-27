IMF'ten Çin'e uyarı geldi

Çin ekonomisinin güçlü performans östermeye devak ettiğini belirten IMF, ekonominin bu yıl geçen yıla göre biraz daha yavaş, yüzde 6,6 büyümesini beklediğini bildirdi. Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9 büyümüştü.

Yaptığı açıklamada Çin'in finans sektörü risklerini azaltmasını ve ekonomisini daha da serbestleştirmesini öven IMF, ancak kredilerde büyümenin hala sürdürülemeyecek kadar yüksek olduğu uyarısında da bulundu.

Çin'in en çok ihtiyaç duyulan finansal reformlar ve ekonomik yeniden dengelenmeyi uygulama konusunda ortaya koyduğu takvime bağlı kalması gerektiğini belirten IMF, "On yıllardın süren yüksek hızlı büyümenin ardında, otorileren şimdi yüksek kaliteli büyümeye odaklanıyorlar. Bu değişimin nasıl gerçekleşeceği Çin'in önümüzdeki on yıllardaki kalkınma patikasını belirleyecek" dedi