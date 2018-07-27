0553 313 94 23

IMF'ten Çin'e uyarı geldi

IMF, Çin'i reform planına bağlı kalmasını hatırlattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:27
IMF'ten Çin'e uyarı geldi

Çin ekonomisinin güçlü performans östermeye devak ettiğini belirten IMF, ekonominin bu yıl geçen yıla göre biraz daha yavaş, yüzde 6,6 büyümesini beklediğini bildirdi. Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9 büyümüştü. 

Yaptığı açıklamada Çin'in finans sektörü risklerini azaltmasını ve ekonomisini daha da serbestleştirmesini öven IMF, ancak kredilerde büyümenin hala sürdürülemeyecek kadar yüksek olduğu uyarısında da bulundu. 

Çin'in en çok ihtiyaç duyulan finansal reformlar ve ekonomik yeniden dengelenmeyi uygulama konusunda ortaya koyduğu takvime bağlı kalması gerektiğini belirten IMF, "On yıllardın süren yüksek hızlı büyümenin ardında, otorileren şimdi yüksek kaliteli büyümeye odaklanıyorlar. Bu değişimin nasıl gerçekleşeceği Çin'in önümüzdeki on yıllardaki kalkınma patikasını belirleyecek" dedi

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:27
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröriste TSK kıskacı
    1. Teröriste TSK kıskacı
    2. İTO'dan KDV açıklaması: Bir dönem daha..
    3. FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!
    4. Papaz Brunson kimdir? Rahip Andrew..
    5. Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için..
    6. Artık Afrika’da da söz sahibiyiz
    7. İstanbul Aydın Üniversitesi taban..
    8. Meral Akşener’e sanatçı tepkisi
    9. En fazla Kılıçdaroğlu değiştirmiş!
    10. 'Ebru Özkan- Brunson takası'na..
    11. "CHP'nin daha kırk fırın ekmek yemesi..
    12. Ayew sağlık kontrolünde!
    13. Rusya'dan petrol açıklaması: Kotalar..
    14. Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı..
    15. Müebbet korkusu dilini 'Bir Bir' çözdü
    16. Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    17. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    18. Kuru kayısı fiyatı yükseldi
    19. Türk Büyükelçilik çalışanı kaybolduğu..
    20. 7 Milyon Müslümana soykırım tehdidi
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...