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IMF'den Türkiye açıklaması!

IMF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz" dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
IMF'den Türkiye açıklaması!

MF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti açıklamalarda bulundu.

Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz. Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
  1. IMF
  2. Türkiye
  3. Açıklama

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