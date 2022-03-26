IMF'den o ülkeye 44 milyar dolarlık onay!

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Arjantin için 44 milyar dolarlık programı onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, Arjantin için 30 aylık fon sağlayacak 44 milyar dolarlık programın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu programın Arjantin'e borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek, yüksek enflasyonla mücadele, rezervleri artırmka, ülkenin sosyal ve altyapı açıklarını ele almak ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış önlemlerle desteklenen ödemeler dengesi ve bütçe desteği sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

IMF Başkanı Georgieva risklere dikkat çekti

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, konuya ilişkin açıklamasında, programın "dikkatle ayarlanmış" bir dizi ekonomik politikayı içerdiğini belirtti.

Georgieva, "Sürdürülebilir ve büyüme dostu mali konsolidasyon, borç sürdürülebilirliğini güçlendirecek ve mali açığın parasal finansmanının ortadan kaldırılmasına olanak tanıyacak, bu da kalıcı ve yüksek enflasyonla mücadeleye başlamaya yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programa yönelik risklerin son derece yüksek olduğuna ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin şimdiden hissedildiğine dikkati çeken Georgieva, gerektiğinde uygun önlemlerin belirlenmesi ve benimsenmesi de dahil olmak üzere programın yeniden kalibrasyonunun hedeflere ulaşmasında kritik olacağını kaydetti.

Arjantin'in 22'nci IMF programı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF'nin tarihinde açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin, mart ayı başında IMF ile borcunu yapılandırmak için anlaşma sağlamıştı. Arjantin hükümetinin IMF ile vardığı anlaşma, geçen hafta Kongre'de onaylanarak yasalaşmıştı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma, IMF İcra Direktörleri Kurulunun onaylamasıyla Arjantin'in 22'inci IMF programı oldu.

Programın, Arjantin hükümeti için yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervleri arasında krizden etkilenen ekonomiyi istikrara kavuşturması için önem taşıdığı belirtiliyor.