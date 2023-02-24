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Ekonomi IMF'den kripto paranın geleceğini tayin edecek karar!
Ekonomi

IMF'den kripto paranın geleceğini tayin edecek karar!

Uluslararası Para Fonu (IMF), tüm dünyada kripto paralarla ilgili merakla beklenen kararını açıkladı. Üye ülkelerin kripto varlıklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda 9 maddelik bir eylem planı ortaya koyan IMF, ülkeleri uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:29:00 -
IMF'den kripto paranın geleceğini tayin edecek karar!

IMF, kripto paralarla ilgili sert kararların yer aldığı bir eylem planı hazırladı. IMF’den üye ülkelere kripto varlıklarla ilgili yapılan en önemli tavsiye, "Parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" yönünde oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF)'in ortaya koyduğu 9 maddelik eylem planının ilk maddesi Bitcoin gibi kripto paralara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada, IMF üyesi ülkelere kripto varlıklara uygun bir politika yanıtı vermelerinin önemli elementleri konusunda yönlendirme sunan, "Kripto Varlıklar için Etkin Politikaların Elementleri" adı verilen belgenin İcra Kurulu tarafından tartışıldığını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akışlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı.

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