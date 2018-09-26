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IMF'den fintech açıklaması: Zararları da var

IMF Başkanı Christine Lagarde, Finansal teknoloji (fintech) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:40
IMF'den fintech açıklaması: Zararları da var

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, finans sektöründeki teknolojik gelişmelerin endüstriye katkılarının yanı sıra, riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Lagarde, New York'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumu'nda, "7 yıl önce IMF'ye başladığımda, finansal teknoloji (fintech) sözü kullanılmıyordu. Bugün ise finans sektöründen bankacılığa oldukça yaygınlaştı. Ancak fintech'in yararları olduğu gibi zararları da var." ifadelerini kullandı.

Mobil bankacılığa örnek olarak işaret eden Lagarde, fintech sayesinde birçok Sahraaltı Afrika ülkesinde, özellikle kadınların, küresel finansal sisteme erişiminin sağlandığının altını çizdi.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve kısa sürede popüler hale gelen kripto paralara dikkati çeken Lagarde, finansal sektördeki teknolojik gelişmelerin bunu sağladığını ve internet üzerinde yasa dışı yollarla yapılan kripto ticaretinin de fintech sayesinde öne geçildiğini belirtti.

Lagarde, finans sektöründe teknolojinin yaygınlaşmasının üretimi artırdığını vurgularken, "Fintech, tehditlerle de ilişkilendiriliyor. Yapay zeka (Artificial Intelligence - AI) nedeniyle milyonlarca kişilik istihdam kaybolma riskiyle karşı karşıya. Ancak, yapay zekanın net olumlu etkisinin olacağını savunanlar ve istihdama katkıda bulunacağını söyleyenler de var." diye konuştu.

IMF'nin yakın zamanda yapay zeka ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) hakkında bir rapor yayınlanacağı bilgisini veren Lagarde, yapay zeka nedeniyle dünyada milyonlarca kişilik istihdam kaybı yaşanacağına işaret eden raporun, kadınların erkeklerden daha olumsuz etkileneceğini de gösterdiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:40
  1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
  2. Uluslararası Para Fonu
  3. Christine Lagarde
  4. IMF

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