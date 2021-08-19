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Dünya IMF'den Afganistan hamlesi! Engellendi
Dünya

IMF'den Afganistan hamlesi! Engellendi

IMF, Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 01:02:00 -
IMF'den Afganistan hamlesi! Engellendi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.

IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uluslararası toplumun görüşlerinin her zaman olduğu gibi IMF'ye rehberlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda uluslararası toplumda Afganistan'daki hükümetin tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu ülke SDR'lere veya diğer IMF kaynaklarına erişemez." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan The New York Times'ın bugün yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Taliban'ın IMF'nin gelecek hafta Afganistan'a sağlamayı planladığı 400 milyon doların üzerindeki SDR tahsisini engellemek için çalıştığı kaydedilmişti.

Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi ise Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirmişti.

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankasında (Fed) tutulduğunu belirterek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankasında ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu kaydetmişti.

The Washington Post'un dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde de Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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