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IMF Venezuela verilerini gözden geçiriyor

IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice:- "Bu aşamada, Venezuela otoritelerinden aldığımız verileri gözden geçiriyoruz"

13 Aralık 2018 Perşembe 21:30
IMF Venezuela verilerini gözden geçiriyor

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Venezuela hükümetinin uzun bir aradan sonra sunduğu ekonomik verilerin gözden geçirildiğini açıkladı.

IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice, Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

IMF ile Venezuelalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Rice, Venezuela hükümetinin IMF'ye istenen verileri sunduğunu bildirdi.

"Bu aşamada, Venezuela otoritelerinden aldığımız verileri gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullanan Rice, IMF Yönetim Kurulunun ülkenin periyodik olarak veri sağlama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini değerlendireceklerini söyledi.

IMF, Venezuela'yı üyeliği kapsamında sağlaması gereken ekonomik verileri uzun süredir temin etmediği için mayıs ayında kınamıştı. Ekonomik krizle boğuşan ülkeye güncel ekonomik verileri iletmesi için 6 ay süre tanınmıştı.

- "Enflasyon yüzde 10 milyona ulaşacak"

IMF, ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela ekonomisinin bu yıl yüzde 18, gelecek yıl yüzde 5 küçülmesini beklediğini açıklamıştı.

Raporda yer verilen geçmiş veriler, ülkenin ekonomisinin 2013-2017'de yüzde 35 daraldığına işaret etmişti.

IMF, ayrıca Venezuela'da enflasyonun gelecek yıl yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:30
  1. IMF
  2. Venezuela

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