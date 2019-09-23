IMF görüşmesinden Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun haberi var

Sezai Erhan yeniakit.com.tr CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Parti'yi temsilen ise Durmuş Yılmaz Ankara Hilton Otel'de Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle görüşme yaptı. YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, 21 Eylül’de yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in bilgisi var

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak, IMF’den gelen görüşme talebinin üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise İY Parti Genel Başkan yardımcısı Cihan Paçacı’ya randevu haklında bilgi verdi, katılacağını ifade etti. Paçacı da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bilgi aktardı.

IMF heyetinden 3 isim katıldı

Hem CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun hem de İYİ Parti lideri Akşener’in onayını alan isimler, IMF heyetinden Avrupa Departmanı Direktörü Poul Mathias Thomsen, Danışman Donal McGettigan ve Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşlerini tek tek not aldılar

Görüşmede IMF heyeti, Türkiye ekonomisindeki gidişatla ilgili Öztrak ve Yılmaz’dan ayrı ayrı yorumlarını alarak not tuttular. IMF heyetinin 10 gündür Türkiye’de olduğu ve çok sayıda iş dünyasındaki isimlerle de görüşmeler yaptıkları öğrenildi. IMF heyeti, gözlem görevi çerçevesinde hazırladıkları raporu daha sonra Washington'daki icra kuruluna sunacaklar.