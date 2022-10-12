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Ekonomi IMF dünya için büyüme beklentisini düşürürken Türkiye için yükseltti
Ekonomi

IMF dünya için büyüme beklentisini düşürürken Türkiye için yükseltti

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), bu yıla dair küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3.2 olarak korurken gelecek seneye dair tahmini yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:20:00 -
IMF dünya için büyüme beklentisini düşürürken Türkiye için yükseltti

Fon, Türkiye ekonomisinin 2021’e ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 4’ten yüzde 5’e çıkardı.

Zor dönemden geçiliyor

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısını ‘Geçim Kriziyle Mücadele’ başlığıyla yayımladı. Dünyanın zor bir dönemden geçtiği vurgulanan raporda yüksek enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşının ve salgınının küresel ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi. Raporda “Küresel ekonominin gelecekteki sağlığı, kritik olarak para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ve Çin örneği gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı” denildi.

Zayıf profil

Dünya ekonomisinin 2021’de yüzde 6 büyüdüğü anımsatıldı. Bu oranın 2022’de yüzde 3.2’de, 2023’te yüzde 2.7’de kalacağı tahmininde bulunuldu. Temmuz ayında küresel ekonominin 2022’de yüzde 3.2, 2023’te yüzde 2.9 büyüyeceği beyan edilmişti. IMF’nin ekim raporunda “Karşı karşıya kalınan durum, küresel mali kriz ve Covid-19 salgınının akut aşaması dışında 2001’den bu yana en zayıf büyüme profilidir ve en büyük ülkeler için önemli yavaşlamaları yansıtmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Enflasyon yükseliş eğiliminde

Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin art arda iki çeyrek negatif büyümeyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi. Küresel enflasyonun ise 2022’de yüzde 8.8’e varacağına, 2023’te yüzde 6.5’e ve 2024’te yüzde 4.1’e gerileyeceğine dikkat çekildi.

Revizyona gidildi

Raporda ülkelerin güncellenen büyüme beklentileri de paylaşıldı. Türkiye’nin bu yıl yüzde 5 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği aktarıldı. Temmuzda ülkenin 2022’de yüzde 4 ve 2023’te yüzde 3.5 büyüyeceği belirtilmişti. Türkiye’de enflasyon beklentisi 2022 için yüzde 73.1, 2023 için yüzde 51.2 olarak ilan edildi.

Durum vahim

ABD’nin 2022’de büyüme beklentisinin yüzde 2.3’ten yüzde 1.6’ya çekildi. Ülkenin 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 1 olarak korundu. Euro Bölgesi’nin büyüme tahmini yüzde 2.6’dan yüzde 3.1’e taşınırken, 2023 tahmini yüzde 1.2’den yüzde 0.5’e indirildi.

Oranlar değişken

Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Almanya’nın 2022 büyüme öngörüsü yüzde 1.2’den yüzde 1.5’e, Fransa’nın yüzde 2.3’ten yüzde 2.5’e, İtalya’nın yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye, İspanya’nın yüzde 4’ten yüzde 4.3’e çıkarıldı.

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