  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü

"Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:32:46 -
IMF Başkanı Georgieva: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Georgieva, The Financial Times tarafından telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret eden Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, kötümser tahminlerimizden daha kötü." diye konuştu.

Georgieva, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Kovid-19 krizinin bir fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Georgieva, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik konularda yapısal iyileşmelerin olması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı