İmece usulü kurtarma operasyonu: Batan tekneyi balıkçılar hep birlikte kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağış nedeniyle batan balıkçı teknesi, balıkçıların dayanışmasıyla yeniden yüzdürüldü.
Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Rıhtıma bağlı halde bulunan küçük balıkçı teknesi, yağışlı havada su alarak bulunduğu yerde battı. Teknenin yaklaşık 1,5 metre derinliğe gömüldüğünü gören diğer balıkçılar, tekneyi yeniden çıkarmak için harekete geçti.
BALIKÇILAR EL BİRLİĞİYLE TEKNEYİ ÇIKARDI
Teknenin çevresinde toplanan balıkçılar, tekneye bağladıkları ipe hep birlikte asıldı. İmece usulü yürütülen çalışmada balıkçılar, güçlerini birleştirerek tekneyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Balıkçıların dayanışma içerisinde gerçekleştirdiği kurtarma çalışması, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.
Balıkçıların el birliğiyle gerçekleştirdiği çalışma, zor durumda kalan bir meslektaşlarına destek olmanın güzel bir örneğini ortaya koydu.