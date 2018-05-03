İmar barışı'nda flaş gelişme!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

İkinci olarak Boğaz ve benzeri lüks semtlerde imar mevzuatına aykırı inşa edilen, başta yalı eklentileri olmak üzere illegal yapılaşmalara ilişkin itirazlar gündeme gelmişti. Boğaz gibi tarihi ve milli değer olan bir bölgenin, seçim öncesi imar barışına dahil edilmesi bilim, yapı ve mühendislik açılarından tartışılmıştı.