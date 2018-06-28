İmar affına rekor başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, İmar Barışı için başvuruların 8 Haziran’da başladığını anımsatarak, “Aradan geçen sürede İmar Barışı’na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) iş birliğinde, İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında “İmar Barışı Paneli” düzenlendi.

GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Demirtaş, herkesin, bulunduğu bölgede, binasında, konutunda mutlaka bir problem yaşadığını kaydederek, Türkiye genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu anlattı.

Bu sorunu gidermek için birtakım düzenlemeler yaparken ve bunların sunumlarını Bakanlar Kurulu’nda gerçekleştirirken Başbakan Binali Yıldırım’ın bu konuda bir çalışma yapılması talimatı verdiğini dile getiren Demirtaş, tüm sorunları kapsayacak bir kanunlar manzumesi oluşturduklarını, meclisin tatile girmesi nedeniyle bu maddeleri düzenleme haline getirdiklerini söyledi.

Demirtaş, İmar Barışı sayesinde hem vatandaşın binasıyla ilgili yasal kovuşturmaların ortadan kalktığını ve tapusunun kendisine verildiğini kaydederek, “Aynı zamanda oradan elde edilen gelirle o binalar arasında sıkıntılı varsa onların dönüştürülmesiyle alakalı bir imkan sunuyoruz” diye konuştu.

İmar Barışı’ndan elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılabileceğini aktaran Demirtaş, böylece kentsel dönüşümü sağlayacak finansın ortaya çıkarılabileceğini bildirdi.