İman varsa imkan da vardır! Ne şantiye ne yağmur işçinin namaz kılmasına engel olamadı
Ölümcül koronavirüs tedbirlerince ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında mesai başında bulunan işçi, ezanı duyar duymaz işine ara verdi. Yağan yağmurun da engel olamadığı iş makinesi operatörü, namazını şantiye alanına serdiği seccade üzerinde kıldı.
Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa kısıtlama çalışmasından muaf tutulan Gaziantep'te bir işçi, okunan ezanı duyunca işine ara verdi. Seccadesini şantiyenin ortasına seren çalışanın namaz kılmasına, yağan yağmur da engel olamadı.
Ezanı duyunca işe ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te yapımı süren Millet Bahçesi projesinde kısıtlamadan muaf olan işçiler çalışmalarını son sürat sürdürürken, bir işçinin ise zorlu koşullara rağmen namazını terk etmemesi kameralara yansıdı. Çalışma alanında zeminde kırma işlemi yapıldığı sırada okunan ezanı duyan işçi, bir süre işine ara verdi.
Yağmura aldırmaksızın ibadetini tamamladı
İş makinesi operatörü seccadesini alarak makinesinin yanı başında toprak zemine serdi. Namaza başladıktan kısa süre sonra başlayan yağmura aldırmaksızın ibadetini tamamlayan işçi daha sonra makinesinin başına geçerek kaldığı yerden çalışmasına devam etti.