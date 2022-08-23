İman Ayetleri Hat Sergisi Konya Tantavi Kültür Merkezi'nde açıldı! 'Ey İman edenler...'

Albayrak Grubu’nun 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği hat eserleri sergisi, Konya’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl Kur’an-ı Kerim’deki "Ey iman edenler" hitabıyla başlayan ayetlerin sanat eserine dönüştürüldüğü İman Ayetleri Hat Sergisi’nin açılışı, Tantavi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

'İslam eserleri sanatlarını geliştirmek zorundayız'

Sergi açılışında konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, ekonomi ve endüstri faaliyetlerinin yanında Türk İslam sanatlarının geliştirilmesi, desteklenmesi noktasında yoğun faaliyetler yaptıklarını söyledi.

"Sergimiz 10 gün süreyle halkımızın, sanatseverlerin beğenisine açık. Biz bu çalışmalarla sanata ve sanatçıya desteklerimizi devam ettireceğiz." diyen Prof. Bolat, "Önümüzdeki yılın çalışmaları zaten başlamış durumda. İnşallah yeni sergilerde buluşacağız. İslam eserleri sanatlarını yaşatmak, geliştirmek zorundayız. Gençlerin, hocaların destekçisi olmak zorundayız. Bütün Konyalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah sergimizi beğeneceklerini ümit ediyoruz. Hakikaten çok güzel eserler var. Konya'mız için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, AK Parti Konya Milletvekili ve Meclis Bayındırlık İmar Turizm Komisyon Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile sanatseverler katıldı.