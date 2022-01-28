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Gündem İmamoğlu'nun yemek yediği büyükelçiyle ilgili bomba iddia!
Gündem

İmamoğlu'nun yemek yediği büyükelçiyle ilgili bomba iddia!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemek yiyen İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'un, 16 Ekim 2021'de başkent Atina'da "Türkiye'de darbe senaryoları"nın konuşulduğu özel ve gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 18:11:00 -
İmamoğlu'nun yemek yediği büyükelçiyle ilgili bomba iddia!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemek yiyen İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'un, 16 Ekim 2021'de başkent Atina'da "Türkiye'de darbe senaryoları"nın konuşulduğu özel ve gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı. Chilcott'un katıldığı gizli toplantının, İmamoğlu'nun Atina ziyaretinden sadece 20 gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yunanistan'da 127 yıldır yayım yapan Estia gazetesinin haberine göre; İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un tertiplediği toplantıya, İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri katıldı.

Gazetenin iddiasına göre büyükelçiler Yunan siyasetçileri toplayarak, "Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz" bilgisini yer vermiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının da toplantıda masaya yatırıldığı iddia edilirken, gazetenin haberine göre görüşmede; "Türkiye'de darbe senaryoları" da toplantıya konu olmuş.

 

 

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