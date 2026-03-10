  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağzından çıkanları kulakları duymuyor: ABD'li senatörden müslümanlara faşistlik K. Kore’ye karşı kullandığı THAAD’ı G. Kore’den Orta Doğu’ya kaydırıyor Trump kötü çuvalladı Yeditepe Üniversitesinden açıklama! İftara engel yok cuma namazı için de sıkıntı yok İran PKK’sı: Trump’tan net mesaj alamadık, şimdilik savaşa girmiyoruz! Araçlarda multimedya ekranları yasaklandı mı? İşte yeni trafik cezaları! AB'den eşkıya Trump'a İran tepkisi: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz Planları ellerinde patladı: Netanyahu'yu korku sardı! Siyonist kafa yapısı İsrail’de de aynı ABD’de de Böyle yüzsüzlük görülmedi Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Bunu yapan bir tane terbiyesiz, küstah, utanmaz, ahlaksız bir sanık gösterin! Yolsuz Ekrem’in amacı anlaşıldı
Gündem İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!
Gündem

İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi” bilgisi paylaşıldı.

CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?
CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?

Siyaset

CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?

İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!
İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Gündem

İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı

Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Her şey yasak mı.. görüntü almak yasaksa niye cep telefonuyla iceri giriyorlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23