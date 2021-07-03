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Siyaset İmamoğlu'nun yalanları! Başkan Kabaktepe CHP'li Başkan'ın yerine getirmediği vaatlerini hatırlattı
Siyaset

İmamoğlu'nun yalanları! Başkan Kabaktepe CHP'li Başkan'ın yerine getirmediği vaatlerini hatırlattı

Akit Tv canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi sözünü verdiği vaatlerinin bir bir hatırlatarak, İmamoğlu'nun yalanlarını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:13:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akit Tv Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'a konuk oldu. İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerini hatırlatan Kabaktepe, İmamoğlu'nun yalanlarını anlattı.

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