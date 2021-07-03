İmamoğlu'nun yalanları! Başkan Kabaktepe CHP'li Başkan'ın yerine getirmediği vaatlerini hatırlattı
Akit Tv canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi sözünü verdiği vaatlerinin bir bir hatırlatarak, İmamoğlu'nun yalanlarını gözler önüne serdi.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akit Tv Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'a konuk oldu. İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerini hatırlatan Kabaktepe, İmamoğlu'nun yalanlarını anlattı.